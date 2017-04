Não sou empregado de secretário, esbraveja presidente da Câmara; veja os destaques de hoje

A sessão desta terça-feira (18), da Câmara Municipal, foi marcada pelo desabafo do presidente da Casa, Reinaldo Miranda (PHS), em relação ao tratamento recebido por secretários, chefes de gabinete e diretores do município.

Ele começou seu longo discurso comentando rumores de que sairia da base do prefeito José Ronaldo (DEM), para apoiar o Governador do Estado, Rui Costa (PT).

“Tudo na vida pode acontecer. Estou na base do prefeito, onde me sinto bem e feliz. Mudanças na política são naturais, me sinto bem, mas não feliz com alguns tratamentos que recebo. Ficarei na base até o dia que estiver satisfeito”.

Segundo Ronny, os secretários municipais são bem recebidos quando chegam à Câmara e isso não é recíproco nas secretarias.

“Quando chegamos em algumas secretarias, nem na cara do vereador eles olham. O tratamento que é dado lá, vai ser dado aqui. Meu mandato foi dado por Deus e pelo povo, não por secretário. Tem alguns ali que nem conhecem os bairros de Feira, não são autoridades, são cargos de confiança”, esbravejou.

Ele afirmou que não vai mais aceitar esse tipo de tratamento.

“Tem gente que se acha mais importante porque foi nomeado pelo prefeito. O vereador foi escolhido pelo povo para atuar por quatro anos. Cargo de confiança dorme hoje e amanhã pode acordar sem ser secretário. Muitos nem vão a caminhadas do prefeito. Garanto que, no dia da eleição (2 de outubro de 2016), eles acordaram, tomaram café, almoçaram, merendaram novamente, fez churrasco e depois foi pra porta do prefeito comemorar os votos que nós buscamos. Enquanto eu estiver vereador vai ter que me respeitar, não sou empregado como vocês”.

O presidente ainda desafiou os vereadores a ligar para algum cargo de confiança, para saber se iriam atender a ligação.

“Liga para Maurício Carvalho, para Sérgio Carneiro, Jayana Ribeiro. Vejam se eles atendem. Vereador só tem valor para eles quando precisam aprovar algum projeto de benefício à sua secretaria. Aí somos melhores amigos”.

JAYANA X JOÃO BILILIU – Na oportunidade, Ronny comentou o episódio envolvendo a Secretária de Educação, Jayana Ribeiro, e o vereador João Bililiu (PPS), em uma inauguração de escola junto com o prefeito. Segundo Bililiu, a secretária não o cumprimentou e ignorou a sua presença.

“É obrigação conhecer os vereadores. Uma secretaria que não conhece o vereador. O que é isso? Uma pessoa dessa não tem competência para ser secretaria. O vereador foi eleito em outubro do ano passado. Como não conhece?”.

Bililiu aproveitou a oportunidade e disse que muitos cargos de confiança, são “de favor ou de agradecimento”.

BASE INSATISFEITA – Durante o pronunciamento do presidente, o vereador Ewerton Carneiro – Tom (PEN), afirmou estar insatisfeito na base do governo.

“Assim como ele, muitos aqui estão, mas não tem a coragem de dizer ou subir aqui e falar”.

TARGINO MACHADO – Também hoje na Câmara, o vereador Rom do Povo (PTC), afirmou que irá apoiar o deputado estadual Targino Machado (PPS) nas eleições de 2018.

Após o anúncio, os vereadores Carlito do Peixe (DEM), Zé Curuca (DEM), Gilmar Amorim (PSDC) e Cintia Machado (PMB), parabenizaram o edil pela escolha e reafirmaram o apoio ao parlamentar.

VIADUTO CAPENGA – Roberto Tourinho (PV), teceu duras críticas a construção do viaduto que dá acesso a BR 324, pela avenida Nóide Cerqueira.

“Uma obra importante do governo do estado. O viaduto de acesso não foi feito e não deram nenhuma justificativa. Depois de anos, resolveram fazer. Agora a obra, que se arrasta, mas antes tarde do que nunca, vai ligar apenas fazer a ligação para quem segue para Salvador. Se você tiver na Nóide e quiser ir no sentido Feira de Santana, não tem como, pois não fizeram a perna do viaduto sentido Feira. Daqui mais 4 6 ou 10 anos o governo do estado vai fazer a outra perna do viaduto. Não sei de onde vem tamanha falta de compreensão e desinteresse por Feira”.

CADMIEL CARVALHO? Não podemos esquecer que, ao chamar o vereador Cadmiel Pereira (PSC), para Tribuna, Ronny o chamou de Cadmiel Carvalho (sobrenome do prefeito José Ronaldo). Entendedores, entenderão.

PROJETOS – Na sessão desta terça, foram aprovados, em segunda discussão, dois projetos do vereador Roberto Tourinho (PV):

Projeto de lei de nº 05/2017, que garante assentos especiais para gestantes em estabelecimentos culturais de Feira;

Projeto de lei de nº 08/2017, que dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de câncer.