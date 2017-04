Uefs abre seleção de REDA para para cargos de nível médio e superior

A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) informa a abertura de seleção para 49 vagas de funções técnicas para a instituição.

O edital da seleção foi publicado no Diário Oficial do Estado, na quarta-feira (19), e as inscrições serão realizadas no período de 25 de abril a 09 de maio. O referido edital prevê a contratação temporária de 49 vagas, em funções técnicas de nível médio e superior, em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

A contratação terá duração de 24 meses, podendo ser prorrogada por igual período. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site csa.uefs.br e a seleção será por análise curricular, conforme o edital.

As vagas e funções de nível médio são:

- 18 de Educador (a) para Creche;

- 02 de Lactarista para Creche;

- 02 de Técnico em Saúde Bucal;

- 09 de Técnico em Laboratório;

- 01 de Técnico (área Administrativa) para Feira de Santana;

- 01 de Técnico (área Administrativa) para o Campus Avançado da Chapada Diamantina (CACD), em Lençóis-BA;

- 01 de Técnico (área Administrativa) para a Estação Experimental Rio Seco, em Amélia Rodrigues-BA;

- 03 de Técnico em Química (02 de 30h/sem. e 01 para 40h/sem.);

- 04 de Técnico em Enfermagem;

- 03 de Técnico em Agropecuária;

- 01 de Técnico em Segurança do Trabalho

As vagas e funções de nível superior são:

- 01 de Ciências Contábeis;

- 01 de Engenharia Elétrica;

- 01 de Engenharia de Segurança do Trabalho;

- 01 de Nutrição.