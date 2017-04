UFOB tem 18 vagas para professor substituto em processo seletivo; salários chegam a R$ 6 mil

A Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) está com inscrições abertas para processo seletivo para contratação de 18 professores substitutos. Ao todo, são disponibilizadas 18 vagas com salários que chegam a R$ 6,1 mil, a depender da titulação e do regime de trabalho.

As vagas são para os campi de Barra (1), Barreiras (14) e Bom Jesus da Lapa (3). A jornada de trabalho é de 20 e 40 horas semanais. Os editais podem ser conferidos no site da UFOB

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente até o dia 5 de maio, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

.

As provas acontecem entre os dias 9 e 12 de maio, conforme cronograma do edital para cada uma das vagas. O resultado será publicado no site da UFOB, no dia 16 de maio. O contrato do aprovado terá duração inicial de um semestre, com a possibilidade de renovação por até 18 meses.