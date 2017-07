Inscrições de concurso para contratação de servidores técnicos da UFBA são adiadas pela terceira vez

As inscrições do concurso público da Universidade Federal da Bahia (UFBA) que tem a finalidade de contratar servidores técnico-administrativos foram adiadas pela terceira vez. De acordo com nota publicada pela instituição, o início das inscrições, previsto anteriormente para esta segunda-feira (10), agora será no dia 24 de julho.

A retificação do edital está disponível na internet. Os candidatos terão até o dia 25 de agosto para fazer as incrições. O pagamento do valor da inscrição, que varia entre R$ 60 e R$ 100, deve ser feito até o dia 28 de agosto.

O concurso prevê 181 vagas para 60 especialidades, de níveis fundamental, médio e superior, com vencimentos básicos que variam entre R$ 1.945,07 e R$ 8.361,32. Os interessados podem obter mais informações através do site da UFBA.

O primeiro edital, publicado em agosto de 2016, informava que as inscrições seriam realizadas de 2 de janeiro a 6 de fevereiro. Em 21 de dezembro de 2016, um retificação adiou o início das inscrições para 13 de abril de 2017. Em seguida, a data foi pela segunda vez mudada para 10 de julho.

De acordo com a nota da UFBA, a realização das provas está mantida para o dia 22 de outubro deste ano.

A instituição não informou o motivo do novo adiamento. O segundo adiamento tinha sido motivado pela necessidade de efetuar ajustes no pregão para contratação da empresa que ficaria responsável pela realização do processo seletivo.

A Prodep disse que o pregão foi reaberto no dia 6 de abril, após terem sido adotadas as recomendações de alteração da Procuradoria Geral da República junto à UFBA.