Ford abre vagas para 150 funcionÃ¡rios em CamaÃ§ari

Para aumentar a produção da fábrica, a montadora Ford, localizada no Polo Industrial de Camaçari, divulgou a abertura de cerca de 150 vagas para funcionários. “A Ford confirma que, durante o mês de julho, vai realizar cerca de 150 contratações para atender demanda de exportação”, disse a empresa em nota.

Para o diretor da montadora, Ricardo Menezes, com as novas contratações, a produção deverá aumentar de 900 para 1.100 carros por dia. A seleção será realizada pela empresa RH e Cia . A Ford, porém, não informou os detalhes dos cargos e da seleção. As informações são do Jornal Correio.