A Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) lançou edital de concurso para cargos de nível médio e superior. As inscrições serão abertas na segunda-feira (17) e podem ser feitas, no site da organizadora do concurso, até o dia 21 de agosto.

Conforme o edital, o processo seletivo destina-se ao provimento de vagas existentes, sob regime celetista, no quadro de servidores da Desenbahia e tem prazo de validade de dois anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da agência de fomento.

A maior parte das vagas é para cadastro reserva. Confira no edital do concurso . A taxa de inscrição é R$ 34. A remuneração é de R$ 2.334 para nível médio e de R$ 4.704 para nível superior.

O s candidatos aprovados no concurso vão trabalhar em Salvador. As provas objetiva e discursiva serão realizadas nas cidades de Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Juazeiro, Salvador, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.