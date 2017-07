Cursos profissionalizantes comeÃ§am segunda para 600 pessoas

Tendo como novidade o curso de aprendiz empresarial, começa nesta segunda-feira, 17, as aulas para cerca de 600 alunos matriculados em cursos profissionalizantes oferecidos em Feira de Santana pelo Centro Integrado de Capacitação e Apoio ao Adolescente e Família Gilza Melo (Cicaf).

O Cicaf é um órgão da Prefeitura Municipal vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedeso). Além de aprendiz empresarial, são oferecidos cursos Básico Integrado (atendimento ao público, relações interpessoais e informática básica), auxiliar administrativo, recepcionista, atendimento de farmácia, manutenção de micro, corte e escova, corte masculino, manicure e pedicure, básico em penteados, depilação e garçom e garçonete.

Todas as inscrições foram destinadas a portadores de inscrições no NIS ou beneficiários do programa Bolsa Família. A aula inaugural acontece a partir das 14h na Igreja Assembléia de Deus, do bairro Alto do Cruzeiro, à rua Gonçalo Alves, 603, em frente ao SESI.

As matrículas, programadas para os três primeiros dias úteis desta semana, foram praticamente todas preenchidas já na segunda-feira, 10. Segundo o secretário Ildes Ferreira, o interesse reflete a importância dos cursos ofertados e principalmente a credibilidade que vem obtendo junto à comunidade feirense.