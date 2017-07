InscriÃ§Ãµes para concurso do Samu em Salvador sÃ£o prorrogadas

A Prefeitura de Salvador prorrogou o prazo para a inscrição no processo seletivo simplificado para a contratação temporária em Regime Especial Direito Administrativo (Reda) de médicos para atuar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os candidatos podem se inscrever até às 23h59 do dia 23 de julho (domingo).

As inscrições para o processo seletivo começaram no dia 6 de julho. Ao todo, são 67 vagas, com remuneração de R$ 9 mil reais para um plantão semanal de 24h.

As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, via internet. A taxa custa de R$ 50. A seleção será composta de duas fases: avaliação de títulos, de caráter classificatório e eliminatório; e capacitação inicial (40 horas, seguida de avaliação teórico-prática e entrevista de caráter classificatório e eliminatório).

Os requisitos para se inscrever no processo seletivo são: ensino superior completo em medicina, com registro no Conselho Regional, e possuir 18 anos completos, na data da inscrição e da contratação.