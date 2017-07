IEL tem vagas de estágio para alunos do ensino médio e estudantes de Administração ou Logística

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulgou nesta quinta-feiras (20) as vagas para estagiários de Feira de Santana. Há oportunidades para estudantes do ensino médio e para quem está fazendo o cursode Administração ou Logística.

Os interessados nas vagas deverão realizar o cadastro no site do IEL e se candidatar na vaga pela internet. As vagas estarão disponíveis no site até que o número máximo de candidatos por vaga seja atingido.

Confira as oportunidades:

ESTÁGIO ENSINO MÉDIO

CURSANDO 1º e 2º ANO TURNO NOTURNO

CARGA HORÁRIA: 5H/DIA (SEG A SEX) 12:00ÁS 18:00HS

BOLSA: R$ 400,00 + AUXÍLIO TRANSPORTE

1 Vaga

ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO/LOGÍSTICA

CURSANDO 2º AO 5º SEMESTRE TURNO NOTURNO

CARGA HORÁRIA: 06H/DIA (SEG A SEX) 08:00 ÁS 14:00HS

BOLSA AUXÍLIO R$746,00 + AUXÍLIO TRANSPORTE

OBS: DESEJÁVEL TER CONHECIMENTO E PRÁTICA EM EXCEL

1 Vaga