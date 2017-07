Força Aérea Brasileira abre 288 vagas para sargento da Aeronáutica

A Força Aérea Brasileira (FAB) está com 288 vagas para a segunda turma do Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS) do ano de 2018. As provas poderão ser realizadas em Salvador.

Com duração de aproximadamente dois anos, o CFS é ministrado sob regime de internato militar, na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá - SP, e abrange instruções nos Campos Geral, Militar e Técnico-Especializado.

As vagas direcionadas aos candidatos com nível médio completo estão distribuídas nas especialidades de: Aeronavegantes - BCO Comunicações (14), BFT Foto Inteligência (9); Não Aeronavegantes - BEI Eletricidade e Instrumentos (18), BMT Meteorologia (10), BSP Suprimento (14), SAI Informações Aeronáuticas (10), SCF Cartografia (6), SDE Desenho, (5) BEP Estrutura e Pintura (8), SEM Eletromecânica (12), SML Metalurgia (6), SBO Bombeiro (18), BCT Controle de Tráfego Aéreo (128); e SGS Guarda e Segurança (30).

Os formados no CFS serão distribuídos e classificados nas Organizações Militares do COMAER para exercerem atividades em todo o território nacional, conforme as necessidades da Administração.

Em três etapas, a classificação ocorrerá por: prova escrita composta por questões sobre língua portuguesa e inglesa, matemática, e física; concentração intermediária constituída por inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, e teste de avaliação do condicionamento físico; e concentração final que consiste na validação documental por meio da análise e conferência da documentação prevista para a matrícula no curso.

Serão aplicadas provas escritas nos municípios de Belém - PA, Recife - PE, Fortaleza - CE, Salvador - BA, Rio de Janeiro - RJ, Belo Horizonte - MG, São Paulo - SP, São José dos Campos - SP, Campo Grande - MS, Canoas - RS, Santa Maria - RS, Curitiba - PR, Brasília - DF, Manaus - AM, e Porto Velho - RO.

Vale lembrar que, a validade deste Exame de Admissão do CFS terá o prazo de oito dias, a contar da data posterior à realização da Concentração Final.