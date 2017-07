Acontece nesta quinta-feira, às 17h, no restaurante Cravo e Canela, no Villa Gourmet, coquetel de lançamento do Projeto de enfrentamento da violência contra a mulher, da ONG Versos de Mulher, inclusive com a apresentação do plano de beneficiamento e assistência gratuita jurídica, psicológica, psicopedagógica, social, educação sexual, voltada para mulheres vitimizadas de baixa renda de Feira de Santana.