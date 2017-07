Casa do Trabalhador terá novo horário de atendimento a partir de agosto

Com o objetivo de ampliar e melhor atender a sua clientela, a partir do dia 1º de agosto, a Casa do Trabalhador passará a funcionar em horário ininterrupto das 7h30 às 15h30.

Com o horário atual, dividido em dois turnos em função do horário do almoço, a Casa do Trabalhador atende, em média, 350 pessoas por dia. Dentre os serviços ofertados à sua grande demanda estão a liberação de pagamento do beneficio do Seguro Desemprego, emissão e expedição de Carteira de Trabalho, Cadastro e Pesquisa de Emprego e Qualificação Profissional.

De acordo com Arlindo Amaral Marques, diretor do órgão coordenado pela Secretaria do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, “a mudança do horário vai contribuir, sobretudo, na redução das filas que se formam desde as primeiras horas da manhã, e, consequentemente, o aumento do número de atendimento à demanda”.