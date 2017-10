Hospital Estadual da Criança abre inscrições para concurso que visa contratação de funcionários

O Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana, abriu ontem (2) inscrições para processo seletivo simplificado que visa preencher vagas do cadastro reserva do quadro de funcionários. As oportunidades são para os níveis médio, técnico e superior.

Os salários variam entre R$ 972,46 e R$ 4.282,55. As vagas são para agente de portaria, ajudante de cozinha, assistente administrativo; auxiliar de farmácia, auxiliar de higienização; auxiliar de recepção, auxiliar de serviços gerais, copeiro, cozinheiro, maqueiro, instrumentador cirúrgico, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico de nutrição, técnico de radiologia, assistente social, biomédico, enfermeiro-obstetrícia, enfermeiro-pediatria, farmacêutico, farmacêutico-bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e psicólogo.

As inscrições devem ser feitas esclusivamente pela internet, até esta terça-feira (3).

Após a pré-inscrição, o candidato deverá emitir um boleto bancário para o pagamento da Taxa de Inscrição. A taxa é de R$ 40 para profissionais de nível superior e R$ 30 para os níveis médio e técnico. O pagamento deve ser feito até quarta-feira (4).