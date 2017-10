Abertas em Feira de Santana inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional do Senai

O Senai de Feira de Santana, abriu ontem (3) inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional. Há vagas para turmas de Auxiliar de Panificação, Agente de Inspeção da Qualidade, Almoxarife, Encanador, Instalador Predial, Pintor de Obras, Torneiro Mecânico, Mecânico de Motocicleta e Web Design. O curso de Mecânico de Motocicleta é direcionado para o público feminino.

As inscrições, que seguem até 6 de outubro, devem ser feitas na unidade do Senai, localizada na Avenida Eduardo Fróes da Mota, 5000, Campo Limpo, próximo ao viaduto da Cidade Nova.

Para se matricular, os interessados devem levar RG e CPF (original); comprovante de residência (original) e comprovante de escolaridade (original) – de acordo com o pré-requisito do curso.

As aulas têm previsão de começar no dia 16 de outubro. Maiores informações podem ser obtidas através do telefone (75) 3229-9112.