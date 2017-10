IEL tem vagas de estÃ¡gio para universitÃ¡rios em Feira de Santana; confira

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulgou vagas de estágio disponíveis para sexta-feira (6) na cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Há oportunidades para estudantes universitários dos cursos de matemática e educação física.

Os estudantes interessados deverão se cadastrar no site do IEL, pesquisar pela vaga e clicar na opção "Me candidatar". As oportunidades estarão disponíveis no site até que o número máximo de candidatos por vaga seja atingido.

Confira as oportunidades

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

Cursando 4º ao 6º semestre

Carga horária 12 horas semanais

Bolsa auxílio R4 520 + R$ 50 auxílio transporte

01 vaga

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA

Cursando 4º ao 6º semestre

Carga horária 6 horas semanais

Bolsa auxílio R$280 + R$ 50 auxílio transporte

01 vaga