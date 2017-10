Concurso do HEC Ã© adiado apÃ³s nÃºmero de inscritos ser maior que a esperado

Um concurso para preenchimento de vagas no Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana, foi adiado porque a quantidade de inscrições foi maior que o esperado pela organização.

As provas ocorreriam no sábado (7) e domingo (8), mas a estrutura organizacional para aplicação e correção dos exames terá que ser ampliada para suprir a nova demanda de inscritos. As novas datas de realização das provas serão divulgadas no dia 16 de outubro. Em nota, o hospital informou ainda que irá devolver o dinheiro da taxa de inscrição das pessoas que desistirem do processo e se manifestarem antecipadamente.

As oportunidades são para os níveis médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 972,46 e R$ 4.282,55. As vagas são para agente de portaria, ajudante de cozinha, assistente administrativo, auxiliar de farmácia, auxiliar de higienização, auxiliar de recepção, auxiliar de serviços gerais, copeiro, cozinheiro, maqueiro, instrumentador cirúrgico, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico de nutrição, técnico de radiologia, assistente social, biomédico, enfermeiro-obstetrícia, enfermeiro-pediatria, farmacêutico, farmacêutico-bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e psicólogo.