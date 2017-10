IEL divulga vagas de estágio para Feira de Santana e cidades da região

Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulgou na terça-feira (10) as vagas de estágio disponíveis na cidade de Feira de Santanae cidades da região. Há oportunidades para Anguera, Conceição da Feira, Coração de Maria, Irará, Santa Bárbara, Santo Estevão e Bonfim de Feira.

Os estudantes interessados deverão se cadastrar no site do IEL, pesquisar pela vaga e clicar na opção "Me candidatar". As oportunidades estarão disponíveis no site até que o número máximo de candidatos por vaga seja atingido.

Confira as oportunidades

TÉCNICO EM MECÂNICA INDUSTRIAL

CURSANDO 2º MÓDULO NOTURNO

CARGA HORÁRIA 07:45 ÁS 14:45 SEGUNDA A SEXTA

BOLSA AUXÍLIO R$ 633,00 / ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE FORNECIDO PELA EMPRESA

01 VAGA

LICENCIATURA EM LETRAS/INGLÊS

COLEGIO ESTADUAL EM ANGUERA

A PARTIR DO 3º SEMESTRE

1 VAGA VESPERTINO

LICENCIATURA EM LETRAS/INGLÊS

COLEGIO ESTADUAL EM CONCEIÇÃO DA FEIRA

A PARTIR DO 3º SEMESTRE

1 VAGA VESPERTINO

LICENCIATURA EM GEOGRAFIA

COLEGIO ESTADUAL EM CORAÇÃO DE MARIA

A PARTIR DO 3º SEMESTRE

1 VAGA MATUTINO E 1 VAGA NOTURNO

LICENCIATURA EM HISTORIA

COLEGIO ESTADUAL EM IRARA

A PARTIR DO 3º SEMESTRE

1 VAGA MATUTINO

LICENCIATURA EM BIOLOGIA

COLEGIO ESTADUAL EM SANTA BARBARA

A PARTIR DO 3º SEMESTRE

1 VAGA MATUTINO

LICENCIATURA EM FILOSOFIA

COLEGIO ESTADUAL EM SANTA BARBARA

A PARTIR DO 3º SEMESTRE

1 VAGA MATUTINO

LICENCIATURA EM HISTÓRIA

COLEGIO ESTADUAL EM SANTO ESTEVÃO

A PARTIR DO 3º SEMESTRE

1 VAGA VESPERTINO

LICENCIATURA EM LETRAS/HISTORIA/GEOGRAFIA/SOCIOLOGIA/FILOSOFIA (LECIONAR A DISCIPLINA DE ARTES)

COLEGIO ESTADUAL EM BONFIM DE FEIRA

A PARTIR DO 3º SEMESTRE

1 VAGA MATUTINO

COLÉGIOS ESTADUAIS EM FEIRA DE SANTANA

LICENCIATURA EM BIOLOGIA

A PARTIR DO 3º SEMESTRE

HORÁRIO DO ESTÁGIO: 1 VAGA VESPERTINO

LICENCIATURA EM LETRAS COM INGLÊS

A PARTIR DO 3º SEMESTRE

HORÁRIO DO ESTÁGIO: 2 VAGAS MATUTINO E 1 VAGA NOTURNO

LICENCIATURA EM HISTÓRIA

A PARTIR DO 3º SEMESTRE

HORÁRIO DO ESTÁGIO: 2 VAGAS MATUTINO, 2 VAGAS NOTURNO E 2 VAGAS VESPERTINO

LICENCIATURA EM SOCIOLOGIA

A PARTIR DO 3º SEMESTRE

HORÁRIO DO ESTÁGIO: 1 VAGA MATUTINO

LICENCIATURA EM FILOSOFIA

A PARTIR DO 3º SEMESTRE

HORÁRIO DO ESTÁGIO: 1 VAGA MATUTINO

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA

A PARTIR DO 3º SEMESTRE

HORÁRIO DO ESTÁGIO: 1 VAGA MATUTINO E 1 VAGA VESPERTINO

LICENCIATURA EM QUIMICA OU FISICA

A PARTIR DO 3º SEMESTRE

HORÁRIO DO ESTÁGIO: 1 VAGA NOTURNO

LICENCIATURA EM FISICA

A PARTIR DO 3º SEMESTRE

HORÁRIO DO ESTÁGIO: 1 VAGA VESPERTINO

LICENCIATURA EM GEOGRAFIA

A PARTIR DO 3º SEMESTRE

HORÁRIO DO ESTÁGIO: 1 VAGA MATUTINO

LICENCIATURA EM LETRAS

A PARTIR DO 3º SEMESTRE

HORÁRIO DO ESTÁGIO: 2 VAGAS MATUTINO