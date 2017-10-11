IEL divulga vagas de estágio para Feira de Santana e cidades da região

Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulgou na terça-feira (10) as vagas de estágio disponíveis na cidade de Feira de Santanae cidades da região. Há oportunidades para Anguera, Conceição da Feira, Coração de Maria, Irará, Santa Bárbara, Santo Estevão e Bonfim de Feira.
Os estudantes interessados deverão se cadastrar no site do IEL, pesquisar pela vaga e clicar na opção "Me candidatar". As oportunidades estarão disponíveis no site até que o número máximo de candidatos por vaga seja atingido.
Confira as oportunidades
TÉCNICO EM MECÂNICA INDUSTRIAL
CURSANDO 2º MÓDULO NOTURNO
CARGA HORÁRIA 07:45 ÁS 14:45 SEGUNDA A SEXTA
BOLSA AUXÍLIO R$ 633,00 / ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE FORNECIDO PELA EMPRESA
01 VAGA
LICENCIATURA EM LETRAS/INGLÊS
COLEGIO ESTADUAL EM ANGUERA
A PARTIR DO 3º SEMESTRE
1 VAGA VESPERTINO
LICENCIATURA EM LETRAS/INGLÊS
COLEGIO ESTADUAL EM CONCEIÇÃO DA FEIRA
A PARTIR DO 3º SEMESTRE
1 VAGA VESPERTINO
LICENCIATURA EM GEOGRAFIA
COLEGIO ESTADUAL EM CORAÇÃO DE MARIA
A PARTIR DO 3º SEMESTRE
1 VAGA MATUTINO E 1 VAGA NOTURNO
LICENCIATURA EM HISTORIA
COLEGIO ESTADUAL EM IRARA
A PARTIR DO 3º SEMESTRE
1 VAGA MATUTINO
LICENCIATURA EM BIOLOGIA
COLEGIO ESTADUAL EM SANTA BARBARA
A PARTIR DO 3º SEMESTRE
1 VAGA MATUTINO
LICENCIATURA EM FILOSOFIA
COLEGIO ESTADUAL EM SANTA BARBARA
A PARTIR DO 3º SEMESTRE
1 VAGA MATUTINO
LICENCIATURA EM HISTÓRIA
COLEGIO ESTADUAL EM SANTO ESTEVÃO
A PARTIR DO 3º SEMESTRE
1 VAGA VESPERTINO
LICENCIATURA EM LETRAS/HISTORIA/GEOGRAFIA/SOCIOLOGIA/FILOSOFIA (LECIONAR A DISCIPLINA DE ARTES)
COLEGIO ESTADUAL EM BONFIM DE FEIRA
A PARTIR DO 3º SEMESTRE
1 VAGA MATUTINO
COLÉGIOS ESTADUAIS EM FEIRA DE SANTANA
LICENCIATURA EM BIOLOGIA
A PARTIR DO 3º SEMESTRE
HORÁRIO DO ESTÁGIO: 1 VAGA VESPERTINO
LICENCIATURA EM LETRAS COM INGLÊS
A PARTIR DO 3º SEMESTRE
HORÁRIO DO ESTÁGIO: 2 VAGAS MATUTINO E 1 VAGA NOTURNO
LICENCIATURA EM HISTÓRIA
A PARTIR DO 3º SEMESTRE
HORÁRIO DO ESTÁGIO: 2 VAGAS MATUTINO, 2 VAGAS NOTURNO E 2 VAGAS VESPERTINO
LICENCIATURA EM SOCIOLOGIA
A PARTIR DO 3º SEMESTRE
HORÁRIO DO ESTÁGIO: 1 VAGA MATUTINO
LICENCIATURA EM FILOSOFIA
A PARTIR DO 3º SEMESTRE
HORÁRIO DO ESTÁGIO: 1 VAGA MATUTINO
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
A PARTIR DO 3º SEMESTRE
HORÁRIO DO ESTÁGIO: 1 VAGA MATUTINO E 1 VAGA VESPERTINO
LICENCIATURA EM QUIMICA OU FISICA
A PARTIR DO 3º SEMESTRE
HORÁRIO DO ESTÁGIO: 1 VAGA NOTURNO
LICENCIATURA EM FISICA
A PARTIR DO 3º SEMESTRE
HORÁRIO DO ESTÁGIO: 1 VAGA VESPERTINO
LICENCIATURA EM GEOGRAFIA
A PARTIR DO 3º SEMESTRE
HORÁRIO DO ESTÁGIO: 1 VAGA MATUTINO
LICENCIATURA EM LETRAS
A PARTIR DO 3º SEMESTRE
HORÁRIO DO ESTÁGIO: 2 VAGAS MATUTINO