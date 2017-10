IEL tem vagas de estágio para alunos de Letras e Técnico em Enfermagem

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulgou nesta terça-feira (17) vagas de estágio para alunos do ensino superior e técnico, em feira de Santana. Há oportunidades para estudantes dos cursos de Letras e Técnico de Enfermagem.

Os estudantes interessados deverão se cadastrar no site www.ielestagio.org.br , pesquisar pela vaga e clicar em "Me Candidatar". As vagas estarão disponíveis no site até que o número máximo de candidatos por vaga seja atingido.