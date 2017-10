IEL tem vaga de estÃ¡gio para estudantes do ensino mÃ©dio em Feira de Santana

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulgou as vagas de estágio para esta sexta-feira (20), voltada aos estudantes do ensino médio, em Feira de Santana, cidade a cerca de 100 km de Salvador.

Os estudantes interessados deverão se cadastrar no site, pesquisar pela vaga e clicar em "ME CANDIDATAR". As vagas ficam disponíveis no sistema até atingir o número máximo de estudantes cadastrados.

ENSINO MÉDIO

CURSANDO 1º OU 2º ANO NOTURNO

CARGA HORÁRIA 06 HORAS DIÁRIAS - SEGUNDA A SEXTA

BOLSA AUXÍLIO R$ 500,00 + R$ 80,00 AUXÍLIO TRANSPORTE

01 VAGA