IEL oferece duas vagas de estÃ¡gio e uma de emprego em Feira de Santana

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) oferece duas vagas de estágio e uma de emprego na cidade de Feira de Santana.

Os interessados deverão enviar currículo para o e-mail ielselecaofeira@fieb.org.br até a próxima quinta-feira (26). O IEL orienta que o candidato escreva "Vaga Estágio" mais o nome do curso correspondente à vaga de interesse no assunto do e-mail, para ajudar a identificar.

Oportunidades de Estágio:

Técnico em Segurança do Trabalho

Empresa em Feira de Santana

Área: Segurança e Meio Ambiente

Módulo: 2º ao 3 º Módulo - Noturno

Benefícios: Bolsa Auxílio R$ 1.058 + Auxílio Transporte R$ 144 + Alimentação Refeitório da Empresa

Carga Horária: 6 horas diárias – das 8h às 15h (segunda a sexta-feira)

Técnico em Mecânica Industrial

Empresa em Feira de Santana

Área: Manutenção

Módulo: 2º Módulo - Noturno

Benefícios: Bolsa Auxílio R$ 633,78 + Transporte em Rota da Empresa + Alimentação Refeitório da Empresa

Carga Horária: 6 horas diárias – das 7h45 às 14h45 (segunda a sexta-feira)

Oportunidade de emprego:

Coordenador de TI

Local: Feira de Santana

Carga horária: 44 horas semanais - 8h às 18h (segunda à sexta-feira) e 8h às 12h (sábados)

Remuneração: R$ 1.800 + auxílio transporte + benefícios

Requisitos: ensino superior completo em engenharia da computação ou afins, disponibilidade para viagens, experiência em manutenção e tunning de banco de dados ms sql server, certificação itil e cobit, gerenciamento de servidores de domínio linux e windows

Desejável pós-graduação em curso

Obs.: a vaga oferecida não é para o iel, e sim para uma empresa em feira de santana-ba.