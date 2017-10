Cursos tÃ©cnicos: Senai estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas para 900 vagas em Feira de Santana

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos do Senai Bahia 2018.1. São 5.700 vagas na modalidade presencial, das quais 570 destinadas aos candidatos do Programa de Bolsas de Estudo, conforme regulamento próprio. A instituição traz como novidade dois cursos novos: Programação de Jogos Digitais e Desenvolvimento de Sistemas.

Em Feira, estão sendo oferecidas 900 vagas, sendo destas 90 com bolsa de estudo. Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações e Logística são alguns dos cursos oferecidos no município.

As bolsas serão destinadas a estudantes que tenham obtido pontuação média de 550 pontos ou mais no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem e que declararem baixa renda. Podem ser utilizadas as notas dos Exames de 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012. Os candidatos à bolsa de estudos têm até 30 de novembro para fazer a inscrição.

Para os candidatos que não irão concorrer ao programa de bolsas, as inscrições irão até o dia 20 de dezembro. Estudantes a partir do 2º ano do ensino médio também podem se inscrever. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site www.tecnicosenai.com.br

Serão oferecidas vagas na capital e mais nove municípios baianos: Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Salvador (Unidades: Cimatec e Dendezeiros) e Vitória da Conquista.

Os cursos oferecidos são Alimentos, Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, Logística, Manutenção Automotiva, Mecânica, Mecatrônica, Petróleo e Gás, Petroquímica, Programação de Jogos Digitais, Química, Redes de Computadores, Refrigeração e Climatização, Segurança do Trabalho e Soldagem.