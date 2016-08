Ônibus saem de Feira, mas prefeitura diz que não há problema

Veículos saíram com a desculpa de que fariam recall na fábrica e agora rodam em São Paulo

As empresas que atuam no transporte coletivo de Feira de Santana, Rosa e São João, levaram mesmo alguns veículos para rodar no interior de São Paulo, seu local de origem. Mas segundo o secretário de Transportes e Trânsito, Pedro Boaventura, estão cumprindo “rigorosamente” o determinado pelo contrato.

“Temos um edital que acena com uma frota operacional e uma frota reserva. No anexo 1.4, com a especificação da frota, diz o seguinte: as empresas, independente da frota operacional tem que manter de 5 a 10% de frota reserva. Neste momento, garanto a vocês que as empresas estão cumprindo o contrato rigorosamente, não há nenhuma linha descoberta e existe frota reserva”, relacionou Boaventura.

O secretário diz que sete ônibus saíram de Feira, com a justificativa de que fariam recall na fábrica. "As empresas disseram que foram fazer recall. Não temos motivo para duvidar ou impor qualquer coisa, porque elas estão rigorosamente cumprindo o contrato", amenizou.

O diretor do Via Feira, Marco Franco, afirmou no programa Jornal da Manhã, na rádio Jovem Pan, que os ônibus foram retirados porque não estavam sendo necessários. “As pessoas têm que entender que os veículos são da empresa e não do município, seja Feira, Sorocaba, Salto de Pirapora ou qualquer outro município”, argumentou.

“A empresa coloca os seus veículos onde entender necessário desde que não prejudique os serviços onde o veículo tenha sido remanejado, ou seja, não havendo prejuízo das operações locais, podemos levar ou até mesmo trazer outros veículos de uma operação para outra. O importante é que estejamos cumprindo com as ordens de serviço estabelecidas em cada uma dessas cidades”, disse Marco.

Ele afirma que a empresa Rosa tem veículos parados, sem uso, até hoje e que “isso é prejudicial para a população porque esse custo desnecessário entra no cálculo da tarifa. Porém a maioria das pessoas (incluindo as prefeituras) não tem essa visão técnica e correta. Só pensam em colocar mais veículos para circular, mesmo que estejam rodando vazios”, critica.

Na Câmara, o vereador Alberto Nery, que preside o sindicato dos rodoviários, defendeu que a prefeitura cancele a licitação, por descumprimento do contrato. “Está lá escrito: são 270 veículos operando em Feira de Santana e que teria uma frota de reserva de 10%, mas os empresários chegam aqui e diz que não estão ganhando dinheiro, pegam os carros e vão embora, e a prefeitura não toma nenhuma posição contra esse ato absurdo cometido pelas empresas”, criticou.