Cachorro retira bebê do colo da mulher e mata criança; irmão e mãe ficaram feridas

Um bebê de 4 meses foi morto após ter sido atacado por um cachorro na última quinta-feira, na cidade de Colchester, na Inglaterra. O animal também feriu o irmão de 1 ano e 10 meses, que segue internado no hospital. O caso aconteceu dentro da casa da família.

De acordo com David Dinnel, porta-voz da polícia local, a mãe embalava o bebê quando o cachorro atacou. "Archie Darby era um bebê que foi retirado dos braços da mãe pelo cachorro da família e atacado", explicou. Um inquérito foi instaurado para apurar o ataque.

No momento do ataque, a mãe dos meninos tentou lutar contra o animal para defender os filhos e acabou se ferindo. Jade foi atendida e passa bem. O outro menino, Daniel Jay, está internado em estado grave no hospital e corre o risco de ficar cego.

Jade e os filhos tinham se mudado para a casa Clare Ferdinand, tia dos meninos, há cerca de uma semana. Ela, que é policial, não deve ser indiciada, pois o animal era considerado dócil.

A polícia afirma que o animal tinha o hábito de circular perto das vítimas, mas era considerado dócil. Como Jade tinha mudado a pouco tempo, especialistas acreditam que ele tinha tentado demarcar o território. O animal foi encaminhado para um espaço veterinário, onde foi abatido na última sexta-feira.