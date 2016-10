Famosa por aparecer em capa de revista, afegã é presa no Paquistão

Famosa pelos olhos verdes estampados na capa da revista National Geographic em 1985, a afegã Sharbat Gula, de 46 anos, foi presa nesta quarta-feira (26), no Paquistão. A mulher conseguiu ilegalmente um documento de identidade nacional do país. Ela vive em um campo de refugiados. Segundo a agência de notícias EFE, Sharbat teve acesso ao comprovante após suborno e pode ser expulsa do país.

De acordo com a EFE, Sharbat vai ser encaminhada a uma prisão para mulheres. Se condenada, ela pode pegar até sete anos de prisão. Os dois supostos filhos da mulher, que também tinham documentos irregulares, fugiram. O caso começou a ser investigado pela Agência de Investigação Federal (FIA) em fevereiro de 2015. Neste período, vários casos de refugiados afegãos com documentos paquistaneses foram revelados.