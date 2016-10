Pesquisa aponta Hillary a frente de Trump por 15 pontos

A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos Hillary Clinton aparece com uma vantagem de 15 pontos percentuais sobre o republicano Donald Trump. Os números são da pesquisa Reuters/Ipsos. A menos de duas semanas das eleições, Hillary lidera em estados como Ohio, Arizona e até Georgia e Texas, redutos tradicionais do Partido Republicano.

A pesquisa aponta um bom resultado para a campanha da democrata. No começo do dia de ontem, o FBI disse que novos e-mails ligados à investigação sobre o servidor pessoal de Hillary na época em que ela serviu como secretária de Estado do governo de Barack Obama foram encontrados. A questão do e-mail foi uma surpresa para a campanha da democrata, ameaçando a vantagem de Clinton sobre o republicano Donald Trump. O FBI anunciou que estava investigando se havia informações confidenciais em um dispositivo pertencente a Anthony Weiner, o ex-congressista que se separou da assessora de Hillary Huma Abedin.