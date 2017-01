Construção civil foi quem mais desempregou em Feira

Feira de Santana, como o resto do país, teve um ano horroroso para o emprego. Nada menos que 6.002 vagas foram fechadas no mercado de trabalho (31.837 pessoas foram admitidas ao longo de 2016 e 37.839 demitidas). Os dados anuais foram conhecidos com a divulgação dos números de dezembro.

Todos os meses tiveram saldo negativo e o último foi o pior, com mais de mil vagas extintas. Em dezembro, houve 1.992 admissões e 3.023 desligamentos. Saldo negativo de 1.031.

Numa crise tão grande, naturalmente nenhum setor escapou. O pior de todos foi o da construção civil, que terminou o ano com a perda de 1.905 vagas, quase um terço do total geral.

O Caged, banco de dados do Ministério do Trabalho, fornece diversos tipos de estatísticas, nos níveis municipal, estadual e nacional e também faz a divisão por setor.

Depois da construção civil, serviços foi o mais afetado, com 1.812 empregos a menos. Em seguida vem o comércio, que perdeu 1.140 postos de trabalho ao longo de 2016. Na indústria, foram-se 1.028 empregos.