Prefeitura vai entrar com ação contra funcionamento do UBER em Feira: É ilegal, diz prefeito

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo, afirmou que o município irá fiscalizar o serviço de transporte de passageiros realizado a partir do aplicativo UBER, que irá iniciar as atividades no município nesta quinta-feira (04).

"Não há legislação no município para esse tipo de serviço, portanto é ilegal. O município irá tomar as providências necessárias para resolver essa questão".

O secretário municipal de Transporte e Trânsito, Pedro Boaventura, afirmou que já acionou a Procuradoria Geral do Município, para entrar com uma ação contra o funcionamento do UBER na cidade.