Gilberto Gil deixa hospital em São Paulo

O cantor e compositor Gilberto Gil recebeu alta e deixou o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no início da tarde de hoje (26). A informação foi confirmada pela assessoria do hospital.

Em sua página no Facebook, o músico postou uma imagem saindo do hospital e informou que vai participar do show deste domingo (30), no Rio de Janeiro, com Caetano Veloso. “Voltando para casa e domingo tem a última apresentação de #DoisAmigosUmSeculoDeMusica, no Rio. Aquele abraço pra todo mundo e axé!”, escreveu Gil na rede social.

O cantor estava internado no Sírio-Libanês desde sexta-feira (21). Segundo sua assessoria de imprensa, ele foi internado para exames de rotina. O músico está em tratamento de complicações renais e faz rotineiramente o acompanhamento do seu estado de saúde.