Vanessa da Mata é a grande atração do Natal Encantado nesta quinta

Uma das atrações mais esperadas do Natal Encantado 2016, a cantora Vanessa da Mata promete atrair um grande público a Praça Padre Ovídio na noite desta quinta-feira. A apresentação será as 19h30 no palco principal.

No repertório ela trará sucessos que marcaram sua carreira, como: "Não me deixe só", "Ainda Bem", "Ai, Ai, Ai", "Boa Sorte/Good Luck", "Baú", "Amado", "O Tal Casal", "As Palavras" e mais recentemente "Segue o Som". Será a primeira vez que Vanessa da Mata se apresentará gratuitamente para o público feirense. Logo depois a animação ficará por conta do som de Mônica Sangalo, no palco 2.