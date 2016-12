Guilherme Arantes encerra Natal Encantado com um espetáculo musical

A voz inconfundível e os sucessos na ponta da língua do povo evidenciaram o motivo da praça Padre Ovídio estar lotada na noite desta sexta-feira, 23, mesmo debaixo de muita chuva e vento frio.

A última noite do Natal Encantado 2016 foi marcada pelo show do cantor Guilherme Arantes, que também está comemorando seus 40 anos de carreira. Seus fãs, que são muitos em Feira de Santana, saíram de casa para curtir um verdadeiro espetáculo de musicalidade.

E não faltou sucesso para o público cantar. Com seu repertório extenso, marcado por diversas músicas que foram temas de novelas, o cantor agradou a todos, do mais velho ao mais novo. Aliado a isso, Guilherme Arantes interagiu muito com o público feirense, como se fosse uma roda de música entre amigos.

O público não arredou o pé até que a última canção fosse cantada. O cantor encerrou agradecendo: "muito obrigado Feira de Santana. Feliz Natal e até a próxima".

Mesmo com o fim do show de Guilherme Arantes, o Natal Encantado prosseguiu com o show dos Cantores da Feira. Sem deixar a peteca cair, os cantores feirenses animaram o público com uma diversidade de músicas, que iam do POP ao MPB.