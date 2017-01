Festa de Reis anima o final de semana em TiquaruÃ§u

Tradição, cultura e animação se misturam na Festa de Reis de Tiquaruçu, que acontece neste sábado (07) e domingo (08) na sede do distrito. Os shows musicais serão iniciados as 20h, quando sobem ao palco as bandas Pegada Love/Beto Cardoso, Malícia Sem Vergonha, Arreio de Ouro e Márcio Alves.

No domingo a festividade começa no início da tarde com o desfile dos blocos carnavalescos, que também prometem atrair um bom público para as ruas do distrito. Terá como ponto alto o desfile do Reisado de São Vicente, grupo com mais de 200 anos de tradição. O Cortejo de Reis é o momento mais esperado do evento.

Logo depois a animação tomará conta do palco principal, com os shows das bandas Hit Arrochadeira, Kixote é Esse e Gera Samba.

Confira as atrações:

Sábado

20h - Pegada Love/Beto Cardoso

21h30 – Malícia sem Vergonha

23h – Arreio de Ouro

1h – Márcio Alves

Domingo

16h – Cortejo de Reis

17h – Hit Arrochadeira

18h30 – Kixote é Esse

20h – Gera Samba