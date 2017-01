ACM Neto canta derrota

Quando viu que seu candidato não iria vencer a eleição para a presidência da UPB, o prefeito ACM Neto apressou-se em dizer, na quarta-feira, que não se tratava de uma disputa entre Rui Costa e opositores. José Ronaldo, prefeito de Feira de Santana, outro apoiador de primeira hora do candidato derrotado, foi na mesma linha.

Entretanto, após a divulgação do resultado o prefeito de Salvador resolveu nesta quinta-feira comemorar. Afinal, Luciano Pinheiro (PDT) perdeu, mas com 40% dos votos. O argumento para comemorar sem vencer é que ele teve mais votos que o número de prefeitos eleitos pela oposição em outubro. Portanto, Rui teria ficado mais fraco.

“Rui sai dessa eleição ainda mais forte”, avalia, ao contrário, o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado feirense Zé Neto, satisfeito, por sua vez, com o sucesso da candidatura de Eures Ribeiro (PSD).

A rigor, as chances de vitória das lideranças do DEM eram pequenas e portanto, podem comemorar sim o susto dado no candidato de Rui Costa. A tradição é que a UPB seja presidida por um aliado do governo do estado. A tentativa de emplacar outro nome foi muito mais para testar a própria força e começar a erodir a base de Rui. Incomodar já foi alguma coisa.

Rui Costa, por sua vez, além de ter vencido a parada, ganhou de brinde uma enfática declaração de fidelidade que o senador Otto Alencar ainda estava devendo. Pelo visto o cacique do PSD está feliz com a reforma administrativa do governador e a vitória do seu correligionário na entidade municipalista.