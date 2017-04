Nesta quinta tem música e contação de histórias na Mostra Sesc de Artes

A programação da 7ª Mostra Sesc de Artes – Aldeia Olhos D’Água prossegue nesta quinta-feira (6), em Feira de Santana, com espetáculos que envolvem teatro, música e contação de histórias. Em dois horários, às 9 e 14 horas, no Auditório do Sesc, no bairro Tomba, será apresentado o “Histórias Musicadas”, com direção da atriz Neide Kocca.

Num ambiente agradável e acolhedor, o espetáculo une música de qualidade a histórias da cultura popular e da literatura infantojuvenil adaptadas com a finalidade de aguçar a fantasia e o imaginário dos ouvintes.

A Mostra Sesc também oferece ao público feirense a apresentação do elogiado projeto “Sarau de Quintal”, a partir das 20 horas, no Teatro Margarida Ribeiro, com os artistas Mano Gavazza, Márcia Porto e Lucas Galvão.

O Sarau é um show temático e cênico que une o canto, a música instrumental e a poesia, com um toque de valorização teatral. A ação artística envolve o contexto da singeleza de canções que marcaram época e remetem à memória emotiva das pessoas.

O Serviço Social do Comércio (Sesc), uma das maiores fomentadoras de arte e cultura no Brasil está promovendo a sétima edição da Mostra Sesc de Artes Aldeia Olhos D’Água reafirmando a missão de contemplar a comunidade feirense com espetáculos de alta qualidade.

O evento prossegue até o próximo sábado (8) e conta com atrações locais, regionais e de outros estados, abrangendo várias linguagens e integrando a primeira etapa do Festival Palco Giratório na cidade.