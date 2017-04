Vitor Fatel agora é Banda Outra Dose

O ano de 2017 começou com muitas novidades para o cantor e compositor, Vitor Fatel. Deixar de carregar seu nome em carreira solo, e fechar parceria com Cassio Sampaio, influente compositor no cenário nacional, foi a principal delas. Dessa junção, nasce a Banda Outra Dose, que traz uma pegada de forró, aliado ao sertanejo, dois principais ritmos do repertório de Fatel.

Para marcar a nova fase, Vitor está em estúdio, gravando o primeiro Cd da banda, que terá como carro chefe, a música “Pinga que Segue”. Outras 11 faixas irão compor o Cd, que traz ainda composições de Fatel, além de outros sucessos já consagrados de artistas nacionais.

Após a gravação do Cd, a Banda Outra Dose parte para a gravação do clipe da música de trabalho, que promete virar hit para o próximo São João. “São muitas novidades, e eu creio que a galera vai gostar. Tanto da nova pegada da Banda, quanto da música de trabalho, que eu já venho cantando nos meus shows e há uma aceitação enorme”, afirma Vitor Fatel.

Para acompanhar o trabalho da Banda, basta acessar as redes sociais:

Em breve o Cd estará disponível para download através do site: www.suamusica.com.br

Músico, cantor e compositor, João Vitor Saldanha Fatel da Silva, o Vitor Fatel, é natural de Feira de Santana. Nascido numa família de músicos, foi em Juazeiro que iniciou sua carreira artística, aos 15 anos, dedicando-se a cantar em bandas de forró e sertanejo em toda a região.

Em 2015, Vitor Fatel decidiu partir para carreira solo com um projeto mais ousado e diversificado, e escolheu sua cidade natal como propulsora nesta nova fase. Fiel à tradição do forró e sertanejo, o cantor também adicionou ao seu estilo “Forronejo” influências mais contemporâneas, trazendo ideias inovadoras e uma performance diferenciada para o palco.

“Eu canto e componho músicas de raiz, e procuro ter em meu repertório canções que gosto de escutar, além de novas influências como o axé e o pop”, conta Fatel. Na internet, o cantor é acompanhado por mais de 20 mil fãs nas suas páginas das redes sociais, canais que ele utiliza para interagir e divulgar suas canções e vídeos de seus shows.