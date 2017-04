Ex integrante dos Beatles, Paul McCartney fará shows no Brasil em outubro, incluindo em Salvador, segundo o colunista Ancelmo Gois do jornal "O Globo". A apresentação na capital baiana vai ocorrer na Itaipava Arena Fonte Nova, conforme apurou a rádio Metrópole.

As apresentações no país têm como objetivo celebrar os 50 anos do disco "Sargent Peppers Lonely Hearts Club Band", lançado em 1967.

Ainda não há detalhes sobre quando a venda dos ingressos será iniciada.