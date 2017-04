Portela desiste de recurso e título de Carnaval 2017 fica divido com a Mocidade

A Portela desistiu de entrar com um recurso para anular a decisão de dividir o título com a Mocidade. Com a desistência, o primeiro lugar ficará mesmo dividido entre as duas escolas.

A Portela havia convocado uma coletiva de imprensa no último dia 6 para anunciar que não desistiria de ser declarada única campeã. O presidente da escola, Luís Carlos Magalhães, chegou a alegar que "o regulamento foi rasgado" e que a votação que dividiu o título não estava prevista no estatuto da Liesa, que administra o campeonato.

Em um comunicado, a escola afirmou que o recurso utilizado pela escola será a "história". “A história será nosso recurso. A história se encarregará de explicar o carnaval de 2017”, afirmou.