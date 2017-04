1º Encontro de Youtubers Feirenses acontece dia 29

A produção de conteúdo, troca de experiências, vivências, novidades e novos recursos para gravação, produção e ganhos no cibernético mundo dos youtubers estará em evidência em Feira de Santana, no próximo dia 29, um sábado, a partir das 9hs. Nesta manhã, todos os caminhos da internet levam ao Mercado de Arte Popular (MAP), onde estará sendo promovido o 1º Encontro com Youtubers Feirenses.

Durante o evento será promovida uma roda de conversa sobre tudo que rola no mundo dos youtubers, as atualizações e também as dificuldades vivenciadas por quem se envereda pelo ilimitado mundo das informações via web.

A participação no evento é gratuita, mas os interessados devem se inscrever através do e-mail ytfeirenses@gmail.com, encaminhando nome completo e telefone para contato.

O evento será realizado no auditório do Mercado de Arte Popular, no 1º andar, e conta com apoio do Governo Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (Settdec).