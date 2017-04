Feira truck food park vai movimentar boulevard feira de 21 a 23 de abril

Sucesso absoluto durante o último Verão, o Boulevard traz novamente gastronomia, música de qualidade e economia criativa, através do Feira Truck Food Park. E a 5ª edição traz uma grande novidade. É que o Shopping dará livre acesso para animais de estimação de pequeno porte, que poderão explorar o espaço do evento, juntamente com seus respectivos donos.

O Feira Truck terá ainda oficinas para crianças, como a de Artes, com a artesã Fátima Galindo, que vai ensinar a criar mimos para presentear as mamães, e a oficina de culinária, com Amélia Gourmet, em que os pequenos vão aprender a fazer sanduíche e pirulito de chocolate.

As vagas para as oficinas são limitadas e o valor de inscrição é R$ 20,00. A inscrição deve ser feita pelo direct do Instagram @feiradapraca, com o nome completo da criança, idade, - que deve ser entre 5 e 10 anos, - responsável com contato e qual oficina vai participar.

O público mirim também poderá contar com uma programação bastante diversificada e animada, com mágico, palhaços, atividades recreativas, espaço infantil Rabisque e Clube da Gigi.

Quem comparecer ao evento poderá aproveitar todas as delícias gastronômicas que incluem comida oriental, massas, sanduíches e muito mais. Uma das presenças garantidas é a do Quatro Rodas Food Truck, conhecido pelas tradicionais comidas nordestinas.

Confira abaixo a programação completa:

Sexta

13h – Vitrolagem com DJ Zambabem (100% vinil)

14h - Oficina de artes infantil com Fátima Galindo

15h - Oficina de culinária infantil com Amélia Gourmet

16h - Tarde animada com palhaços e perna de pau

18h30 - Os My Friends

Sábado

13h - Vitrolagem com DJ Zambabem (100%vinil)

15h - Oficina de culinária infantil com Amélia gourmet

16h30 - Show de mágicas com o Mágico Dimmys

18h - Rota 7

20h – Néctarchá com Bruna Barreto e Renata Bastos

Domingo

13h - Vitrolagem com DJ Zambabem (100%vinil)

14h - Oficina de artes infantil com Fátima Galindo

15h - Oficina de culinária infantil com Amélia Gourmet

16h - Tarde recreativa com Renata, a Nata da Animação

17h - Clariana Froes canta Amy

18h – Bailinho do Faustão