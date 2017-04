CD Reino dos Encourados, do Matita Perê, já está disponível no Mercado de Arte Popular

Lançado no dia 29 de março, o CD Reino dos Encourados, do Matita Perê, já está disponível no Espaço Literário de Feira de Santana (Box C 08) do Mercado de Arte Popular. O preço é R$ 20.

O Reino dos Encourados é principalmente uma homenagem a Giberval Melo, artista plástico e músico com atuação destacada em Feira de Santana e falecido em 2006. Ele é pai do músico e chargista Borega e de Luizinho Melo, cantor da banda Geração Nômade, mais direcionada ao rock.

As canções de Giberval, arranjadas pelo Matita Perê, carregam um forte componente sertanejo, daí o estilo do CD, que é o primeiro do grupo.

A produção foi patrocinada pelo jornal Tribuna Feirense, cujo diretor, César Oliveira, contou como surgiu a ideia de lançar o disco, que classificou como uma conjunção de felizes acasos.

A ideia foi sendo tocada ao longo de 2016, com gravações em Feira de Santana e Salvador e a participação de músicos convidados.