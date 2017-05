Votação pela internet para rainha e rei momo começa na terça-feira

A votação pela internet para a escolha da rainha e rei Momo da Micareta será aberta na próxima terça-feira, 2, e encerrada na quinta-feira, 5.

Os candidatos que obtiverem maior pontuação na internet chegam à final com vantagem sobre os demais. O site é o www.feiradesantana.ba.gov.br

O internauta vai escolher os seus candidatos preferidos por meio de uma galeria de fotografias que será postada no referido site.

O sistema vai aceitar apenas uma votação por máquina. O programa vai impedir que um mesmo IP (que identifica o computador) seja usado para mais de um voto.

O concurso vai ser realizado na manhã do dia 7, domingo, no Teatro Ângela Oliveira, do Centro de Cultura Maestro Miro. Antes, estava previsto acontecer antes do início do Esquenta.

Além da rainha e rei, a segunda e terceira colocadas farão parte da corte como princesas.