Está no ar votação para escolha das majestades da Micareta

Está no ar, desde as primeiras horas desta terça-feira, 2, a votação para escolha das majestades da Micareta de Feira de Santana 2017. O público agora pode votar nos seus favoritos para rainha e rei momo do maior carnaval fora de época do país. Para participar é só acessar o site: http://www.feiradesantana.ba.gov.br/micareta/votacao.asp

A votação é simples: o internauta vai escolher os seus candidatos preferidos por meio de uma galeria de fotografias. O sistema vai aceitar apenas uma votação por máquina. O programa vai impedir que um mesmo IP (que identifica o computador) seja usado para mais de um voto.

Na sexta-feira, 5, a votação será encerrada. Os candidatos que obtiverem maior pontuação na internet chegam à final com vantagem sobre os demais. O concurso vai ser realizado na manhã do dia 7, domingo, no Teatro Margarida Ribeiro. Além da rainha e rei, a segunda e terceira colocadas farão parte da corte como princesas.