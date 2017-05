ComeÃ§a a venda de ingressos para os shows de Paul McCartney no Brasil

Começou nesta segunda-feira (8) a venda de ingressos para os quatro shows que Paul McCartney vai fazer no Brasil em outubro. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet (clique aqui).



As apresentações vão ser nas seguintes cidades:



Porto Alegre – no estádio Beira-Rio, em 13 de outubro



São Paulo – no estádio Allianz Parque, em 15 de outubro



Belo Horizonte – no estádio Mineirão, em 17 de outubro



Salvador – na arena Fonte Nova, em 20 de outubro



Às 10h, entradas podem ser adquiridas nas bilheterias oficiais em pontos de venda espalhados pelo Brasil.



Em sua turnê atual, chamada "One on one" e iniciada em 2016 nos Estados Unidos, Paul McCartney toca desde músicas do início da carreira com The Quarrymen e The Beatles, até sua produção mais recente, em que fez parcerias com nomes como Kanye West e Rihanna.



O disco dos Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", que completa 50 anos em 2017 e é considerado um dos importantes da história da música pop, deve ter destaque nas apresentações.