PM disponibiliza inscriÃ§Ã£o para o camarote EspaÃ§o Folia

Já está disponível para os policiais militares, que desejam ter um momento de descontração, durante a Micareta de Feira, as inscrições para 'O Espaço Folia 2017' Camarote da Polícia Militar. Os policiais interessados devem acessar o site www.pm.ba.gov.br, no link , Espaço Folia até o dia 11 às 8h.

Através do Comando Leste, a Polícia Militar da Bahia disponibiliza um camarote no principal ponto do circuito para os policiais de folga, escalados nesta operação momesca.

O espaço oferece uma estrutura completa para lazer, conforto e diversão a seus convidados, contabilizando mais de 2.800 pessoas durante os seus quatro dias da festividade, dispondo dos serviços de open bar, sala vip, boate, salão de beleza, praça interativa, sanitários químicos, praça de alimentação, posto médico, atrações musicais, serviço de massagens, higienização, coleta seletiva, dentre outros serviços.