Cerimônia de lançamento da Micareta é adiada para sexta

A cerimônia de lançamento da Micareta de Feira foi adiada para sexta-feira, 12. O ato acontecerá na casa de festas Ária Hall, às 18h. Na oportunidade, serão apresentados o esquema de segurança e o mega esquema de saúde organizados para o evento.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Edson Borges, afirma que estes são pontos importantes e precisam ser tão bem abordados quanto as próprias atrações. “A Secretaria de Saúde falar sobre o sistema de saúde do evento, a polícia civil falar do sistema de segurança são aspectos muito importantes desse evento festivo”, afirma.

O maior patrocinador da Micareta, a Skol, também anunciou que tem uma grande novidade para apresentar na cerimônia. A Micareta de Feira também conta com o apoio da Caixa Econômica Federal.