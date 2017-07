Unidos pelo Samba faz roda de samba na véspera do feriado

O Coletivo Unidos pelo Samba, criado em Feira de Santana para defender o samba e afirmar todos os elementos culturais que orbitam em seu entorno, realizará, na próxima terça (25 de julho), às 21h, uma grande roda de samba no Botekim Tematic Bar, localizado na Avenida João Durval.

O evento ocorre um dia antes do feriado da Padroeira de Feira, Senhora Santana, e reunirá sambistas, músicos e compositores de cerca de 10 grupos de samba de Feira de Santana.

O “Samba de Sant’Anna” é a primeira roda de samba após o sucesso do bloco Unidos pelo Samba, que desfilou na Micareta 2017 com mais de 2 mil foliões na avenida. De acordo com André Lopes, um dos fundadores do Coletivo, o grupo traz uma nova proposta: “o Botekim já foi palco de diversos sambistas feirenses. Agora, nossa responsabilidade é manter a tradição do Coletivo, e unir o samba contemporâneo com o tradicional estreando em um novo espaço”.

Binho Pagodinho, um dos mais antigos sambistas feirenses, comemora: “a Micareta foi um sucesso, e por isso temos ainda mais responsabilidade. Quem gosta de Almir Guineto, Nelson Rufino, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Jovelina Pérola Negra e outros grandes nomes do samba tradicional basta ir ao Botekim na próxima terça”.

A roda de samba começará às 21h. A entrada custará R$10 reais para quem não estiver com a camisa do Unidos pelo Samba, e R$5 reais para quem estiver com a camisa.