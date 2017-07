Chico Xavier é tema de exposição fotográfica em Feira

Representada numa coletânea de 100 fotografias, a vida e a obra do médium espírita mineiro Francisco Cândido Xavier está em exposição no Boulevard Shopping, após ser exposta no Salão Nobre do Congresso Nacional.

Chico Xavier dedicou a sua vida a promover ações de caridade, e a mostra ilustra diversas fases e momentos que marcaram a sua trajetória, marcada pelo exemplo de vida simples e do seu amor e devoção ao próximo.

Curador da exposição, o escritor Ariston Teles sublinhou que a iniciativa busca "proporcionar a comunidade feirense e região, a chance de conhecer mais de perto esta personalidade brasileira cujo legado é tão admirado".