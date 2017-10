Na abertura da Flica, Rui afirma que governo investe na cultura

O governador Rui Costa participou nesta quinta-feira (5) da abertura da 7ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), realizada no Claustro do Convento do Carmo. Na solenidade, ele destacou que, em um momento de crise econômica, o governo estadual não fez cortes no orçamento destinado à Secretaria Estadual de Cultura (Secult).

"A nossa existência é estruturada pelo que se denomina cultura. Portanto, temos que aplicar recursos para que a nossa identidade seja demonstrada através de diversas linguagens. Por isso, o apoio total do Governo do Estado, mesmo em um momento de crise. Com toda dificuldade, estamos conseguindo manter os investimentos em cultura", afirmou o petista, que foi ao evento acompanhado das filhas mais novas, Malu e Marina, e da primeira-dama e presidente das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), Aline Peixoto.