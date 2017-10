Homenagem aos 210 anos de Lucas da Feira neste sÃ¡bado, no MAP

O aniversário de 210 anos de Lucas da Feira será comemorado no próximo sábado, 21, no MAP (Mercado de Arte Popular). Bandido para muitos e herói para a mesma quantidade de pessoas, o homenageado é um dos personagens locais que dividem opiniões. Herói para muitos e bandido para mesma quantidade de pessoas, sua condição é defendida ou atacada com paixão por defensores e acusadores nestes últimos dois séculos.

Nas homenagens constam samba de roda, cantorias, declamações, exposição, forró – será aberta a todos os tipos de manifestação artística e cultural que tenham como tema Lucas da Feira. O evento está previsto para ser iniciado às 10h e a entrada é franca. Mais do que homenagens, será um dia de manifestação cultural voltada à história deste personagem que povoa a imaginação coletiva dos feirenses desde 1828, quando teria entrado na vida do crime.

Teria atacado comerciantes estabelecidos, tropeiros e boiadeiros nas suas décadas seguintes. Foi preso em 1848 e condenado à morte. No ano seguinte foi enforcado na praça do Nordestino, como é conhecida a praça Dom Pedro II, que naquela época a área era chamada de Campo da Gameleira, onde era realizada a feira do gado do povoado, no dia 25 de setembro. Teria pedido perdão pelos pecados cometidos.