Botequeiros tem mais dois dias para participar do Roda de Boteco

Os “botequeiros” feirenses tem mais dois dias para participar da Roda de Boteco, festival que acontece em todo o país há mais de uma década, que abre canal para que a clientela eleja os melhores tira-gostos da cidade.

Neste ano, foram 20 os participantes locais que colocaram à disposição dos clientes 19 petiscos de alta qualidade gastronômica, com preço único de R$ 19,90. O sabor da comida é um dos itens a serem avaliados.

Mas existem outros quesitos a serem julgados: melhor garçom, higiene e temperatura da bebida. É comer e votar. As cédulas de votação deverão ser preenchidas e depositadas em urnas específicas. O voto é secreto.

O cliente deverá observar a originalidade do prato, a sua apresentação e o sabor. É o conjunto que vai definir a sua nota. O voto consciente e com critérios, dizem os organizadores, ajuda a melhorar o atendimento e a qualidade no que é servido.

O festival da botecagem foi criado em Vitória (ES), mas já acontece em Recife, Caruaru, Brasília e Colatina (ES), além de Feira de Santana que tem o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico – Departamento de Turismo.