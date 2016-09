Hospital Geral do Estado 2 terá sala exclusiva para transplantes

O Governo do Estado inaugura nesta segunda-feira (26), às 9h, o Hospital Geral do Estado 2, que terá uma novidade: a sala cirúrgica dedicada exclusivamente à realização de transplantes, tanto à captação de órgãos quanto o transplante em si. Atualmente, o HGE 1 é o hospital com maior potencial de captação de órgãos, em função do perfil de vítimas de morte cerebral decorrente de trauma. Com a sala exclusiva, o processo de captação de órgãos será mais ágil, sem necessidade de aguardar vaga no centro cirúrgico geral.

“Contamos com um novo centro cirúrgico com uma sala exclusiva para captação de órgãos dos pacientes e, inclusive, com a possibilidade de inclusão desses órgãos em outras pessoas. Com essa sala específica para o transplante, temos mais agilidade e diminuímos o tempo necessário para fazer a doação”, explica o diretor médico do hospital, doutor Fernando Zacarias.

O HGE 2 possui oito pavimentos, 14 mil metros quadrados de área construída, 1 mil funcionários, 161 novos leitos e 11 salas cirúrgicas. A unidade recebeu R$ 90 milhões de investimentos entre obras e equipamentos.